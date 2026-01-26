Sunedu ordena y actualiza las normas de licenciamiento para brindar mayor claridad a las universidades

- El Consejo Directivo aprobó una resolución que armoniza el marco normativo del licenciamiento, eliminando disposiciones obsoletas y asegurando reglas más claras y predecibles para el sistema universitario.
El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó una resolución que modifica y deroga diversas normas vinculadas al licenciamiento universitario, con el objetivo de ordenar y actualizar el marco regulatorio vigente, brindando mayor claridad y seguridad jurídica a las universidades del país.
La medida responde a la necesidad de simplificar un conjunto de disposiciones emitidas en distintos momentos, cuya acumulación había generado confusión sobre las reglas aplicables al licenciamiento institucional. La resolución no crea nuevas obligaciones para las universidades, sino que elimina referencias a normas sin vigencia y ajusta el marco regulatorio a la legislación actual.
Entre los principales cambios, se actualizan los reglamentos de licenciamiento institucional y de universidades nuevas, adecuándolos al carácter permanente de la licencia. Asimismo, se dejan sin efecto disposiciones asociadas a etapas de licenciamiento ya concluidas o a supuestos que no corresponden al marco legal vigente.
La norma también alinea las disposiciones sobre modalidades semipresencial y a distancia con la legislación actual, evitando interpretaciones restrictivas en la prestación del servicio educativo universitario. Además, incorpora ajustes técnicos en la Matriz de Condiciones Básicas de Calidad para universidades nuevas, asegurando coherencia con las normas vigentes.
Como parte de este proceso de ordenamiento, se derogaron resoluciones emitidas sin competencia habilitante sobre criterios de evaluación, reafirmando que las decisiones centrales sobre el modelo de licenciamiento corresponden al Consejo Directivo de la Sunedu.
Con esta resolución, la Sunedu consolida un marco normativo más claro, ordenado y coherente, que facilita el cumplimiento de las reglas, reduce cargas administrativas innecesarias y fortalece la estabilidad del sistema universitario peruano.
