Recaudación histórica de más de S/1400 millones en el 2025

El Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima logró recaudar S/1458 millones al cierre del 2025, superando en 10.4 % a lo acumulado en el 2024 (S/1320 millones).

De acuerdo a su gerente general, Pilar Caballero, el SAT obtuvo estos importantes ingresos gracias a las distintas estrategias de acercamiento al ciudadano, la ampliación de canales virtuales de pago como billeteras digitales, la implementación de medios de atención personalizada, la gestión domiciliaria, así como las campañas de sensibilización y orientación.

CONTRIBUYENTES PUNTUALES

En otro momento, resaltó que en el 2025 se consiguió que 120 053 contribuyentes paguen puntual sus tributos, cifra que representa el 40 % del total de contribuyentes del SAT. Respecto al año 2024, se evidencia un incremento del 3.4 %.

La funcionaria manifestó que dicho resultado se debe, en gran medida, a un cambio en la estrategia de seguimiento y contactabilidad con los contribuyentes para recordarles las fechas de vencimiento para el pago de las cuotas de los impuestos, así como acciones de sensibilización para fomentar la cultura tributaria.

Finalmente, Caballero recordó que los ingresos contribuirán en el desarrollo de la ciudad, a través de la inversión de proyectos de infraestructura vial y la ejecución de obras.

CONSULTAS. Puedes realizar tus consultas a través de las líneas de WhatsApp (999 431 111), llamando al Aló SAT (01) 315-2400 o escribiendo al correo asuservicio@sat.gob.pe y redes sociales (@SATdeLima).