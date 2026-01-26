Perú venció a Ecuador 5-1 en Copa América de Futsal que se realiza en Asunción-Paraguay

En el tercer partido por el Grupo “A” de la Copa América de Futsal, que se desarrolla en Asunción, Paraguay, Perú derrotó por un contundente 5-1 a su similar de Ecuador. Se efectuó en el Cop Arena Óscar Harrison.

Los goles del equipo blanquirrojo, fueron marcados por Bocanegra, Tavera, Rivera, Obando y Mallaupoma. Los nuestros fueron ampliamente superiores, y se impusieron sin mayores complicaciones al elenco ecuatoriano, que descontó por intermedio de Quiroz.

En sus anteriores presentaciones, el combinado nacional debutó con un triunfo por 3-1 sobre Paraguay y, posteriormente, cayó por 4-1 frente a Argentina. El equipo dirigido por Facundo Ruscica suma seis puntos en la tabla de posiciones del Grupo “A” y cerrará su participación en la fase de grupos, rivalizando ante Uruguay.

Entre los jugadores seleccionados que destacaron figuran el arquero Jesús Herrera, Alex Juárez, Sebastián Obando, Pedro Mallaupoma, Johnny Solano entre otros. Participar en esta Copa América Futsal es importante para el fogueo que necesitan, de acara a futuras competiciones.