Ministros de estado reafirman su compromiso para asegurar un buen inicio del Año Escolar 2026

 Minedu coordina acciones con los sectores Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Producción y Vivienda

Bajo el slogan “Unidos aprendemos mejor”, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, afirmó que su sector está articulando acciones con diversos sectores del Estado, a fin de garantizar que, el próximo 16 de marzo, todos los estudiantes del país que retornan a la escuela pública cuenten con un Buen Inicio del Año Escolar (BIAE), asegurando condiciones adecuadas en los ámbitos pedagógico, logístico y de bienestar.

Así lo declaró luego de reunirse, en la sede del Ministerio de Educación, con sus pares de Defensa, César Díaz Peche; de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica Seguil; de Salud, Luis Napoleón Quiroz Avilés; de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, y de la Producción, César Manuel Quispe Luján.

“Hemos identificado, junto a los ministros, las distintas acciones que corresponden a cada sector en contribución al Buen Inicio del Año Escolar. Estamos comprometidos en asegurar que el servicio educativo para las niñas, los niños y los adolescentes sea oportuno, seguro y eficiente en todo el país”, enfatizó el ministro Jorge Figueroa.

Previamente, los ministros participaron en la ceremonia del izamiento del pabellón nacional y la entonación del himno nacional. Luego, tuvieron la ocasión de familiarizarse con el material educativo que el ministerio está haciendo llegar a todas las instituciones públicas del país, que incluye textos en leguas originarias y textos para estudiantes con discapacidad visual. Precisó que se han distribuido cerca de 10 200 000 unidades de material educativo, de un total de 13 millones previstos.

De otro lado, dio a conocer que hasta el momento se han registrado en la plataforma de Matrícula Digital más de 315 000 reservas de matrícula en Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Arequipa, Moquegua y Tacna, una innovación orientada a evitar largas colas y aglomeraciones, así como a facilitar el acceso oportuno al sistema educativo.

Trabajo con otros sectores

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, señaló, por su parte, que su sector se encuentra enfocado en la prevención en salud, la revisión del esquema nacional de vacunación para asegurar que los niños cuenten con sus dosis completas, la prevención de enfermedades infectocontagiosas y virales, así como en el fortalecimiento de la salud mental de los estudiantes y la lucha contra el dengue.

Agregó que a estas acciones se suma el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se ejecuta de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y en el cual el Ministerio de Salud (Minsa) cumple un rol clave mediante la emisión de los registros sanitarios de los productos envasados.

Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, explicó que existen aspectos fundamentales que requieren una coordinación permanente con los sectores competentes y sus instituciones adscritas. En ese marco, detalló que se están articulando acciones con el Minsa y con entidades como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) y el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), a fin de fortalecer los procesos vinculados al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

La reunión de coordinación concluyó con el compromiso de los diversos sectores de mantener una estrecha articulación y seguimiento permanente de las acciones acordadas, conforme se aproxime el 16 de marzo, fecha fijada para el inicio del Año Escolar, reafirmando el compromiso del Estado con todas las familias del país, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con condiciones adecuadas para un retorno seguro, ordenado y oportuno a las aulas.

Oficina de Prensa

San Borja, 26 de enero de 2026