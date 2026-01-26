Maryory Sánchez atajará en el Deportivo Cali de Colombia en lugar de Luisa Agudelo

Otra compatriota atajará en el Valle del Cauca. La arquera peruana Maryory Sánchez de 28 años, se convirtió en nueva guardameta del club Deportivo Cali de Colombia. Hoy posó con su nueva camiseta en la sede del cuadro «azucarero».

Luego de la salida de Luisa Agudelo del conjunto «azucarero», Sánchez llegó para ocupar su lugar. La ex golera de Alianza Lima, quien fue campeona en tres ocasiones con el cuadro íntimo en las temporadas 2022, 2024 y 2025, asumirá este nuevo reto en el fútbol colombiano.

De esta manera, Deportivo Cali contará con dos arqueros peruanos en sus planteles: Pedro Gallese en el equipo masculino y Maryory Sánchez en el cuadro femenino, siendo el reto de pelear los títulos en ambas categorías, teniendo como sede el Estadio de Palmaseca.