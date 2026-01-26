Jorge Luperdi ganó primera fecha de la Copa  “Yacht Club de Pucusana” de Motos Acuáticas

Imbatible. Jorge Luperdi reapareció en el mar de Grau ganando de punta a punta la Copa “Yacht Club de Pucusana”, primera fecha del Campeonato de Verano de Motos Acuáticas, en la categoría Expertos. El certamen es organizado por Club Deportivo de Motonáutica Perú con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú, Policía de Salvataje de la PNP y el Yacht Club de Pucusana.

En la primera serie, a 10 vueltas, Jorge Luperdi, sale de líder, cerca Lester Aguilar y Alonso Arévalo. Enseguida, Sebastián Bernal, Renatta Monteza y Miguel Aranda. Luperdi logró cruzar la meta con clara ventaja, luego Aguilar, Arévalo, Bernal, Monteza y Aranda.

En la segunda válida, también 10 giros, nuevamente Luperdi toma la punta y no la suelta. Aguilar le sigue los pasos, enseguida Arévalo, quien solo pudo completar la primera vuelta por desperfecto en su moto debiendo ser remolcado. De acuerdo a reglamento al no completar el 50% de las vueltas, no recibió puntaje. Bernal asume la tercera posición, cuarta Monteza, quinto Aranda. Vuelve a ganar Luperdi de principio a fin, suma 40 unidades y es líder.

Luperdi, actual campeón nacional de la Promocional o noveles, consigue su consagración en su primer año de competencias, incluso debutando en la jornada inicial con un rotundo triunfo en la primera serie. El piloto capitalino obtuvo seis primeros lugares y dos segundos puestos en todo el certamen sumando 240 puntos.

En su debut internacional en el Campeonato Sudamericano ocurrido en nuestra capital, cruzó la sentencia en cuarto lugar en el Oval Race clase F2, cuarta posición en Endurance F2 y quinto en Noveles, rozando el podio. Estos resultados conseguidos lo encumbraron como piloto revelación del último Nacional.