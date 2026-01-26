Jannick Sinner y Novak Djokovic ya están en cuartos de final del Open de Australia

Jannick Sinner y Novak Djokovic ya están en cuartos de final del...

No hubo sorpresas en el Abierto de Australia. Y es que el italiano Jannik Sinner derrotó en sets corridos a su compatriota Darderi, mientras que el serbio Novak Djokovic tuvo la fortuna de avanzar por W.O.

Sinner, número 2 del ATP, superó por 3 sets a 0, parciales de 6-1, 6-3 y 7-6 (2) a Luciano Darderi (25 ATP) en un tiempo de 2 horas con 11 minutos. En la siguiente ronda se enfrentará al estadounidense Ben Shelton (8 ATP).

Por su parte, ‘Nole’ clasificó a cuartos tras el retiro de Jakub Mensik por lesión. Djokovic tiene como próximo adversario al italiano Lorenzo Musetti (5 ATP).