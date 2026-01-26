Dos meses y seis días sin agua sin atención de ninguna autoridad

Población de Puente Tabla está expuesta a enfermedades por la escasez de agua y las altas temperaturas.

Cientos de vecinos del AA.HH. Puente Tabla del distrito de Cerro Azul en Cañete atraviesan una difícil situación por que desde hace 66 días no cuentan con servicio de agua potable y están expuestos a enfermedades gastrointestinales y dérmicas por el inclemente sol de temporada, sin que ninguna autoridad resuelva el problema que los aqueja.

Desde los primeros días del mes de noviembre el fluido de agua, que ya de por si es bastante bajo, se cortó definitivamente y a pesar de los reclamos de los vecinos y las reuniones de sus directivos con el alcalde distrital de Cerro Azul y funcionarios de Emapa-Cañete aún no se resuelve este problema.

Para los vecinos de Puente Tabla, Emapa-Cañete se burla de ellos ya que más de una vez ha anunciado la reposición del servicio, pero luego se disculpa diciendo que han descubierto una nueva falla y el servicio sigue cortado. “Lo más indignante es que durante este periodo de corte los recibo nos han llegado como si todo fuera normal, con montos similares o hasta mayores como cuando se tiene el servicio” subrayó Rubén Trujillo, miembro de la directiva del asentamiento.

PELIGRO INMINENTE

A la falta de agua se suma que las calles de esta zona, están parcialmente, restringidas para el tránsito por las obras de alcantarillado que se desarrollan, de esta manera la asistencia de agua en cisternas es limitado y el servicio de recojo de basura es muy lento, de tal manera que se acumulan los desechos generando potenciales focos infecciosos.

Ante estos problemas la población está programando una nueva marcha hacia las oficinas de Emapa-Cañete por su comprobada falta de capacidad técnica para resolver este problema que cada día se agrava más. Solo en los últimos días, representante de la Sunass han llegado a Puente Tabla para brindar orientación de cómo hacer los reclamos.