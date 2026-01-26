Corte de Piura ordena audiencia contra Mark Zuckerberg para el 10 de setiembre

Piura, El Poder Judicial reprogramó para el 10 de setiembre de 2026, a las 10:00 a.m., la audiencia única de la demanda de amparo interpuesta por el abogado piurano Juan Mejía Seminario contra Mark Zuckerberg, fundador y propietario de la red social Facebook (Meta).

De acuerdo con la Resolución N.° 13, emitida por el Cuarto Juzgado Civil de Piura, la diligencia se desarrollará de manera virtual, a través de la plataforma Google Meet, y estará a cargo del magistrado Iván Cueva Cortez, en el marco del Expediente N.° 00900-2021-0-2001-JR-CI-04.

El proceso judicial se origina en el año 2021, cuando la cuenta de Facebook de Mejía Seminario fue cerrada temporalmente, hecho que, según el demandante, vulneró su derecho constitucional a la libertad de expresión. A raíz de ello, el jurista decidió recurrir a la vía legal y solicitó una reparación civil ascendente a 300 mil dólares.

“Soy el primer latinoamericano en demandar judicialmente a Facebook por suspender mi cuenta, violando mi derecho constitucional a la libre expresión”, escribió Mejía Seminario en sus redes sociales al confirmar la fecha de la audiencia.

Asimismo, el juzgado dispuso oficiar a la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura para que gestione la presencia de un traductor del idioma inglés, quien deberá asistir al magistrado durante el desarrollo de la audiencia virtual, debido a la naturaleza internacional del caso y a la condición del demandado.