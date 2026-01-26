Bus de Metropolitano se estrella contra puente de avenida Mexico, hay 35 heridos tras choque



Un bus del Metropolitano se estrelló esta mañana contra la base de un puente a la altura de la estación México, en la vía expresa del Paseo de la República, en el distrito de La Victoria, dejando varios heridos y una intensa congestión vehicular.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos, el accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a. m. e involucró a una unidad del servicio Expreso 5 del Metropolitano, que circulaba en sentido hacia Miraflores.

Algunos de los afectados del Expreso 5 fueron llevados por ambulancias del SAMU del Ministerio del Salud (Minsa) al hospital Arzobispo Loayza y otros centros de salud. El chofer de la unidad vehicular se encuentra en estado de salud delicado.

Imágenes de América Noticias muestran al resto pasajeros sentados en la vía a la espera de ser atendidos. El tráfico vehicular en el sentido del Centro de Lima hacia Miraflores ha aumentado, por lo que se exhorta a los conductores tomar precauciones.

ATU se pronuncia tras accidente

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que procedieron a activar sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Asimismo, la entidad precisó que se tomaron las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. “Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”, indica.

En tanto, al presidente ejecutivo de la ATU, David Augusto Hernández Salazar, sostuvo que el SOAT sí se encuentra activo descartando así que, en un inicio, se dio a conocer que el seguro estaba deshabilitado.

Los motivos del accidente aún son materia de investigación. Hasta el momento solo se conoce que el vehículo del Metropolitano se desvió hacia la derecha y terminó empotrado entre metro y medio y dos metros contra la base del puente de la estación México.

Preliminarmente, las autoridades han reportado alrededor de 35 personas heridas, entre leves y moderadas, quienes presentaron cortes y contusiones en la cabeza. Efectivos de la Policía Nacional, SAMU y Bomberos trasladaron a las personas afectadas a centros de salud cercanos.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que, a fin de garantizar la continuidad del servicio, se habilitó la vía mixta con sentido de norte a sur para que los buses continúen su ruta. Sin embargo, el siniestro sigue afectando a personas usuarias y conductoras con destino a San Isidro, Miraflores y Chorrillos.

En las imágenes del accidente se evidenció que algunas personas rompieron las lunas de la unidad para salir del vehículo. Asimismo, se activaron las puertas de emergencia. Se insta a conductores y personas usuarias a evitar la Vía Expresa debido a la congestión vehicular.

Causas del accidente en investigación

Para Paola Lazarte, exministra de Transporte y Comunicaciones (MTC), se debe realizar una investigación exhaustiva para determinar si el accidente se debe a un error humano o a una falla técnica del vehículo involucrado. «Es importante revisar las condiciones en las que se encuentra la flota vehicular», sostuvo tras solicitar total transparencia de ATU en las investigaciones del caso.

Bajo esa línea, resaltó que, si bien ATU no ha tenido resultados óptimos en los últimos años, es necesario darle un espacio para que pueda «seguir avanzando» con el orden del tránsito vehicular en Lima Metropolitana y Callao. «Debemos traer más talento de otros paises que ya han gestionado transporte masivo porque en Lima no tenemos esa experiencia (…) No hubo resultados por un tema de gestión y de personas, pero no es institucional», sostuvo.

