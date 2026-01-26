Brasil quiere organizar el Mundial de Clubes del 2029 y se le comunicaron a titular de la FIFA

Brasil desea organizar el Mundial de Clubes de 2029, dos años después de acoger la Copa del Mundo femenina, dijo hoy lunes el mandamás de la CBF tras una reunión entre el presidente del país, Luiz Lula da Silva, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

España, según informes de la prensa de ese país, aspira también a organizar el torneo. La Real Federación Española de Fútbol no ha confirmado la idea.

Samir Xaud, presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), ya había dicho el año pasado que Brasil estaba «a disposición» para organizar el próximo Mundial de Clubes. El primer Mundial de Clubes con 32 equipos tuvo lugar en junio y julio de 2025 en Estados Unidos y fue ganado por el Chelsea de Inglaterra.

Este lunes, luego de una reunión de más de una hora con Infantino y Lula en Brasilia, Xaud reiteró que buscará traer la competición al país más poblado de América Latina en 2029. «Es un asunto que ya hemos planteado. Aún no se ha lanzado la campaña en sí, pero ya hablamos de ello tras bambalinas. Vamos a trabajar para eso», dijo Xaud a los periodistas.