«América Hoy» regresa este 2026 con una temporada renovada, grandes sorpredas y una nueva conductora



El magazín preferido de todas las mañanas regresa renovado este 2026. “América Hoy” vuelve con una nueva temporada este lunes 02 de febrero a las 9:30 de la mañana, trayendo lo último del espectáculo, entrevistas, salud y mucho más entretenimiento.

Luego de unas merecidas vacaciones, el programa matutino regresa en su séptima temporada y lo anuncia a través de un reciente y divertido spot promocional, en el que podemos ver al carismático Edson Dávila y a nuestra querida “Rulitos”, Janet Barboza, en situaciones inesperadas.

En el clip se observa a Zumba y Dorita Orbegoso sentados en la recepción, junto a Janet Barboza y Edson Dávila, quienes llevan un file cada uno, dando a entender que se trataría de sus currículums. En ese momento aparece “Choca” Mandros, provocando que Janet y Edson se levanten abruptamente para saludarlo. Choca los fastidia y les pregunta, en tono de broma: “¿Qué hacen aquí?, ¿han venido por su liquidación?”.

Posteriormente, la historia continúa con divertidos castings fallidos: Janet intentando desenvolverse frente a cámaras como presentadora, sin éxito; Edson probando suerte como actor en la fachada de la casa González; y ambos vistiendo la indumentaria de Esto es Guerra, donde se les ve cansados y frustrados al no cumplir con las exigencias del programa. Finalmente, aparecen nuevamente en la recepción de América Multimedia, donde reaparece Choca, quien les reclama y les pregunta: “Chicos, ¿qué hacen?”, recordándoles que ellos siempre han sido “América Hoy”.

Entre abrazos y risas, se escucha a Janet decir: “¿Solo nos vamos a quedar los dos, ¿no?”, generando risas y sorpresa, y dejando en suspenso la llegada de una tercera conductora que se suma al equipo, cuya identidad se revelará en el estreno del programa.

Al respecto, Janet Barboza expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Me siento como una niña en una dulcería. Después de un merecido descanso, regreso con una mirada fresca y muchas ganas de opinar y encender el debate. Con muchísimas ganas de empezar esta temporada que promete”.

Sobre la nueva integrante del magazine, la conductora comentó: “Espero que sea una persona con carácter y opinión, sin miedo a comentar ni a las críticas, comprometida con el programa y que ayude a incendiar la pradera”.

Asimismo, Janet aprovechó para enviar un mensaje al público y al canal: “Estoy muy agradecida con América Multimedia por seguir confiando en mí. Vuelvo con ganas de aportar mi voz y seguir desarrollando temas que informen y entretengan. Al público le digo que se prepare para una temporada llena de opiniones, risas y momentos intensos”.

Por su parte, Edson Dávila se mostró muy contento por el inicio de esta nueva temporada y por continuar formando parte de la familia de América Multimedia. “Estoy muy contento, como todos los años, con toda la buena vibra y con muchas ganas de seguir conquistando a las mamitas en sus hogares”, expresó.

En relación con la incorporación de una nueva conductora, Edson señaló: “América Hoy es un programa muy divertido, con mucha broma y chacota, por eso la nueva conductora debe tener mucha correa. Ya me imagino todas las ideas que debe tener el productor Papu Tudela con nosotros”.

Finalmente, el conductor agradeció al público y al canal por el respaldo constante: “Millones de gracias al público, porque gracias a ellos “América Hoy” va por su séptimo año y sigue siendo el magazine número uno. Este año no los vamos a defraudar, tendremos muchas sorpresas, novedades y el chimichimi que les gusta, sin perder la esencia. Al canal, gracias por confiar en mi trabajo; daré lo mejor de mí como siempre y estoy muy feliz de pertenecer a América Multimedia”.

“América Hoy” gran estreno este lunes 02 de febrero a las 9:30 de la mañana, por América.