Alianza Lima en caída libre

Pedro Aquino se convierte en el cuarto jugador investigado en la denuncia de abuso sexual de joven argentina. Especialista Iván Torres señala que esta semana se define en que país se investigará el caso.

Alejando Arteaga

Alianza Lima atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A la denuncia por presunto abuso sexual que ya involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, ahora se suma el nombre de Pedro Aquino, elevando a cuatro el número de futbolistas implicados, con la posibilidad de que aparezca un quinto.

El club confirmó que Aquino estuvo presente en la habitación donde ocurrieron los hechos denunciados por una joven argentina de 22 años. Aunque el mediocampista de 30 años niega haber consumido alcohol o participado en el presunto delito, Alianza Lima decidió abrirle una investigación interna y su separación del plantel estaría por definirse.

La crisis no se limita al ámbito deportivo. Desde el Fondo Blanquiazul reconocen que el escándalo ha dejado al descubierto graves fallas estructurales en la institución. Por ello, se evalúa una reestructuración profunda que podría habría empezado con la salida del jefe de seguridad, y continuaría con la salida del gerente Fernando Cabada y de Franco Navarro.

IVÁN TORRES: VÍCTIMA RATIFICÓ DENUNCIA

En el plano judicial, las autoridades de Argentina y Uruguay definirán esta semana en qué país se investigará formalmente la denuncia. Según Iván Torres, presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, la presunta víctima ya ratificó su acusación y se sometió a exámenes biológicos tras denunciar violación sin protección. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra de la investigación, ya que algunas pruebas clave podrían perderse.

CARPETA FISCAL A MONTEVIDEO. Mientras el expediente fiscal sería enviado a Montevideo, Alianza Lima sigue sumando golpes fuera de la cancha, en una tormenta que amenaza con dejar secuelas profundas en la institución blanquiazul.