Alex Valera tiene ofertas de México y Europa, pero a Universitario no llegó nada oficial por ahora

Alex Valera delantero titular de Universitario y habitual convocado a la selección peruana, ha despertado el interés en el extranjero, luego de su buen inicio de temporada, por lo que en huestes merengues ya manejan una postura clara ante una posible salida. La directiva solo evaluará ofertas formales que cumplan con las condiciones económicas de la institución.

El goleador y mejor jugador de la Liga 1 2025, comenzó el presente año con protagonismo al marcar en la ‘Noche Crema’ el último sábado ante la Universidad de Chile y consolidarse como la principal carta ofensiva del entrenador Javier Rabanal. Su rendimiento en la Liga 1 y su experiencia internacional lo colocaron en el radar de equipos fuera del país.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el entorno del futbolista viene analizando propuestas y contactos, principalmente desde el fútbol mexicano, aunque también existen sondeos desde Europa, incluso de instituciones que disputan torneos internacionales.

«La gente que maneja a Valera es seria y perfil bajo, por eso no se va a adelantar y mover cosas. Primero porque ellos saben cuánto pide el club para sacar a Valera. Cuando esté todo materializado en una propuesta, ahí van a decirle a Universitario para conversar. No he llegado una propuesta, pero han preguntado las condiciones y en los próximos días uno de los clubes de Europa aterrizaría una propuesta», señaló.

Por último, vale recalcar que Alex Valera termina contrato a fin de año y hasta este momento no le han dicho nada en la ‘U’ para ampliar su contrato. Pero en la ‘U’ no es algo que les preocupe porque Valera tiene un contrato importante y porque con el jugador está todo ok para sentarse en los próximos meses.