Sporting Cristal venció a la U. Católica de Ecuador 3-1 en la denominada «Tarde Celeste»

El tercer equipo candidato a pelear el título de la Liga 1 en este 2026 Sporting Cristal, se impuso a la Universidad Católica de Ecuador por 3-1, en la denominada “Tarde Celeste” efectuada en el estadio Alberto Gallardo. Previamente se hizo la presentación oficial del plantel celeste ante su hinchada que llegó en gran número.

El primer tiempo que fue el que tuvo mejor acción en lo futbolístico, terminó a favor de los rimenses por 2-1. Irven Ávila abrió la cuenta a los 13’ al superar al arquero venezolano Daniel Romo con sutil toque. Igualó transitoriamente el ecuatoriano Fajardo en rápido toque de izquierda para batir a Enríquez, y luego el brasileño Santana marcó el segundo tras recibir un buen servicio de Martín Távara.

En el complemento con muchos cambios en ambos equipos, el partido bajó en calidad, pero Cristal pudo ampliar la diferencia a los 69’ con uno de los ingresados como el brasileño Felipe Vizeu anotó el tercero, tras aprovechar un buen servicio de su compatriota Cazonatti. Con ello, Cristal quedó expedito para su debut en el Apertura el domingo 1 de febrero en el Cusco ante Garcilaso a la 1:00 p.m.

ALINEACIONES:

CRISTAL: Enríquez (Bautista); Cruz (Iberico), Lutiger (Díaz), Araujo (Posito), Da Silva (Lora); Yotún (Cazonatti), Távara (Del Valle), Wisdom (Benavente), Castro (González); Santana (Sosa) y Ávila (Vizeu). DT: P. Autuori.

U. CATÓLICA: Romo (Cueva); Anangonó (Nazareno), Canga, Medina (Sebillano), Mejía (Valencia); Clavijo (Moreno), Cacciabue (Martínez), Rodríguez (Chalá); Londoño (Palacios), Fajardo (Palacios) y Rose. DT: D. Martínez.

ÁRBITRO: Joel Alarcón