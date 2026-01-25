Melgar derrotó a Macará de Ecuador 2-1 en la «Tarde Rojinegra» realizada en Arequipa

Otro de los clubes peruanos que hicieron su presentación oficial ante sus hinchas, fue el FBC Melgar de Arequipa, quien en la denominada «Tarde Rojinegra» efectuada en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, derrotó al Deportivo Macará de Ecuador por 2-1 en cotejo amistoso.

Los goles del equipo difinido por el técnico Juan Reynoso, fueron anotados por Matías Zegarra a los 31′ y Alec Deneumostier a los 67′, mientras el descuento de los ecuatorianos llegó a los 55′, que significó el empate parcial.

El once inicial de los rojinegros fue el siguiente: Cáceda al arco; Ramos, Deneumostier, Alcántar, Zegarra en defensa; Tandazo, Salas, Quagliata, Erustes en la volante; Vidales y Cuesta en la ofensiva. Luego ingresaron Núñez por Quagliata, Cabezudo por Cáceda, Bordacahar por Ramos, Figueroa por Vidales, Gamero por Alcántar, Yabiku por Cuesta, Orzan por Salas y Guzmán por Erustes.