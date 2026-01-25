Manchester United le ganó de visita al líder de la Premier League Arsenal por 3-2

Manchester United dio el golpe en la Premier League, al derrotar como visitante al líder Arsenal por 3-2, con lo cua se acortaron la distancia de los “gunners” con sus inmediatos seguidores Aston Villa y Manchester City a solo cuatro puntos (50-46). Fue por la fecha 23.

Los goles de los ‘Diablos Rojos’ fueron del camerunés Bryan Mbeumo a los 37’, el defensor danés Patrick Dorgu a los 51’ y el brasileño Matheus Cunha a los 87’ sellando una valiosa victoria como visitante. Por su parte, los ‘Gunners’ habían logrado adelantarse parcialmente con un autogol de Lisandro Martínez a los 29’ mientras que Mikel Merino marcó el segundo tanto a los 84’.

Con este resultado, Arsenal perdió su invicto como local luego de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota. En tanto, Manchester United consiguió su segunda victoria desde la llegada de Michael Carrick al banquillo y alcanzó los 38 puntos, ubicándose en la cuarta posición. Otros Resultados: Newcastle 0 Aston Villa 2; Crystal Palace 1 Chelsea 3; Brentford 0 Nottingham Forest 2.