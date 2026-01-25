La revolución empezó en el sur

Desde Huancavelica, José Luna Gálvez convoca a las provincias a tomar el poder

Candidato de Podemos Perú volvió entre aplausos a la tierra que lo vio nacer

¡Volvió a casa y habló claro! José Luna Gálvez, candidato presidencial por Podemos Perú, regresó este fin de semana a Huancavelica, la tierra que lo vio nacer, para lanzar un mensaje político directo y sin rodeos: el poder debe volver a las provincias olvidadas por el centralismo limeño.

En el marco de su gira por el sur del país, Luna Gálvez encabezó una multitudinaria jornada política que tuvo como punto central la comunidad de La Nación, en el distrito de Chopca. Antes realizó una parada simbólica en Huaytará, donde recorrió los espacios que marcaron su infancia, en un gesto que reforzó su identidad provinciana y su discurso de cambio desde abajo.

Ese retorno a sus orígenes se reflejó con fuerza en el mensaje que ofreció en el centro poblado de Chununapampa, donde reivindicó a los pueblos históricamente marginados del poder político y económico.

“En el devenir de la vida existen momentos y oportunidades. Este momento es la oportunidad de Huancavelica. Podemos Perú se inscribió con un millón de firmas que llegaron desde las invasiones de Lima, desde miles de ayacuchanos, cerreños y apurimeños. Nosotros somos la esencia del cambio”, sostuvo ante la multitud.

EJES DE UN NUEVO PERÚ. Frente a más de cinco mil huancavelicanos, y acompañado por la candidata a la vicepresidencia Cecilia García, el líder de Podemos Perú llamó a iniciar una revolución democrática a través del voto popular, colocando a las provincias como eje de un nuevo proyecto de país.

“Necesitamos levantarnos, ponernos de pie y levantar el corazón. Vamos a tomar el poder: el poder para Huancavelica, el poder para las provincias. Los cholos, como nos dicen, somos los cholos que vamos a enseñar cómo se gobierna un país”, afirmó, arrancando aplausos y consignas.

El mensaje fue contundente: desde el sur profundo se gesta una rebelión política contra el abandono, el centralismo y las élites de siempre. Huancavelica, una de las regiones más golpeadas por la desigualdad, se convierte así en el punto de partida de una campaña que busca que las provincias pasen de ser olvidadas a protagonistas del próximo gobierno.

“Necesitamos levantarnos, ponernos de pie y levantar el corazón. Vamos a tomar el poder”.

70

años tiene el líder de Podemos Perú.

El candidato de PP anunció que, de llegar al gobierno, otorgará de manera inmediata 2.5 millones de títulos de propiedad y para ello recortará gastos superfluos del Estado.

“Las obras en las que vamos a invertir saldrán del 10% que descontaremos del presupuesto público destinado a asesorías, bonos, viáticos, pasajes y consultorías “, dijo.