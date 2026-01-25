Xiomy y Jefferson gritan su amor por las redes sociales





Xiomy Kanashiro: “Un cumpleaños más juntos. Te amo, mi Morchi”. Jefferson Farfán: “Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”. Estos mensajes de amor entre Xiomy Kanashiro y el expelotero Jefferson Farfán fueron publicados desde Punta Cana, destino al que viajaron como regalo por el cumpleaños número 28 de la “chinita”. “Mi amor, gracias. Es inexplicable este amor tan bonito que te tengo. Siempre te haré feliz, te amo”, replicó la bailarina.

Lo cierto es que la parejita luce recontra enamorada. Su relación se matiza con lujosos viajes y, en cada ciudad del extranjero que visitan, posan con bolsas llenas de prendas de marcas famosas. De allí que, en redes sociales —donde no se perdona nada—, un hater haya calificado a Xiomy de “mantenida”. “Ah, aburres, mamita, ponte a estudiar y deja de ser mantenida por el moreno”, fue el comentario.

Pero esta vez la también actriz cómica no se quedó callada: “Es que ya estudié. Soy comunicadora de profesión, licenciada en Comunicaciones. Aplico mi carrera en mi marca, en todo el tema de marketing digital y creación de contenido. También creo contenido para algunas marcas y no soy mantenida, te duela o no te duela, porque trabajo”.

Una cosa es cierta: ni con la madre de sus hijos, Melissa Klug, ni con la salsera Yahaira Plasencia, el ahora influencer se mostró tan embobado ni tan expresivo en sus plataformas digitales. La boda se cae de madura. Y los “foquitas” también.

28

años tiene ella, 41 él.