George Forsyth: usaremos inteligencia artificial para erradicar corrupción e inseguridad

Candidato de Somos Perú continúa gira por el país y anoche presidió multitudinario mitin en Ica

El candidato presidencial de Somos Perú George Forsyth presidió anoche un multitudinario mitin en la ciudad de Ica, donde anunció que su gobierno utilizará la inteligencia artificial para luchar contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

La aplicación de herramientas tecnológicas será también para compras y licitaciones del Estado “. “Ya no se podrá adjudicar un proveedor a dedo o con intereses ocultos. Promoveremos la transparencia y aceso a la información”, enfatizó.

En el caso de la Policía Nacional, será obligatorio el uso de cámaras personales (bodycam) durante el cumplimiento de su labor para no permitir posibles actos de corrupción y tambiéb cuidarlos a ellos mksmos, señaló el candidato de SP.

En materia de seguridad, adelantó que reestructurará la PNP para separar a los malos efectivos y creará una Unidad de Investigación e Inteligencia Financiera, para congelar las cuentas de las mafias. Con esto último, dijo, se quitará los recursos económicos mal habido, que utilizan para seguir agudizando la corrupción.

DESACTIVAR INPE E INTERVENIR CÁRCELES

George Forsyth también anunció la inmediata intervención de las cárceles, la desactivación del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y la presencia militar en los penales hasta reestructurar el sistema penitenciario.

GOBERNARÁ DESDE LAS REGIONES

De otro lado, dijo que, a partir del 28 de julio, gobernará desde las regiones y lo mismo harán sus ministros, “para que vivan la realidad y sientan las necesidades de la población.

Yo he sido alcalde (de La Victoria) y, como los mil 800 alcaldes del país, iba a rogarle obras a los ministerios y nos cerraban las puertas. Los ministros tienen que estar en las regiones al servicio de quienes si son electos por el pueblo, como son los alcaldes”, aseveró.

RECORRIDO POR EL SUR

El candidato de Somos Perú recorrió Chincha, Pisco y otras localidades de Ica recibiendo el apoyo de sus simpatizantes en una impresionante caravana que concluyó en un multitudinario mitin donde presentó a los postulantes a cargos distritales, regionales y nacionales.