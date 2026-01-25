“El Tío Ronco” cumple 80 años y le pega duro a los colegas que hoy hacen radio: «Los locutores están muy faltosos»

Recuerda que intérprete de ‘El provinciano’ ayudaba a mucha gente, por eso la gente lo llamaba ‘Papá Chacalón’

Texto y fotos: Kevin Eneque

Aurelio Román Gámez Espinoza es su nombre de pila y es hijo predilecto de San Vicente de Cañete. “El Tío Ronco” nos recibe en su domicilio de Surquillo y recuerda las radionovelas que creó en Radiomar, su amistad con Augusto Ferrando, Lucha Reyes y “Chacalón”. Y, también, su breve paso y decepción por la política.

Estimado Román, a tus 80 años, ¿cómo te ha tratado la vida?

He disfrutado de buenos momentos e ignorado los malos. Los años te enseñan a ver por dónde vas y con quién caminas. Si bien todos nos hacemos viejos, lo importante es mantener el corazón como el de un niño.

¿Qué recuerdas de tu niñez?

Cuando tenía 9 años vine a Lima junto a mi padre y dejé mi natal San Vicente de Cañete. A los 12 años empecé a vender pescados y lavar botes en el muelle de Chorrillos. Allí nació el apelativo que me marcó la vida: “El Ronco”.

¿Por qué “El Ronco”?

Mi voz era normal, como la de todo niño, pero remedada a un señor moreno que con voz gruesa ofrecía sus pescados. Mi imitación causaba risas y fueron los pescadores quienes me pusieron “Ronquito”. Era muy gracioso. Allí me conoció Augusto Ferrando y me llevó a su programa del hipódromo: “La Peña Ferrando”.

AUGUSTO FERRANDO, LUCHA REYES Y “CHACALÓN”

¿Entonces, te descubrió Augusto Ferrando?

No, él me dio la oportunidad y mi personaje de “El Ronco” se ganó un lugar en su programa que trasmitía los domingos por radio Victoria. Mucha gente pensaba que Ferrando había contratado a un ex recluso para participar de la peña (risas).

¿Es cierto que Ferrando maltrataba a la cantante Lucha Reyes?

No es cierto. Ella imitaba a Celia Cruz y cantaba en el Callao. De allí la conoció Augusto. Con su esposa (Doña Meche) se hicieron amigas y al saber que sufrían de diabetes, se aconsejaban para mejorar su salud. Lucha fue madrina de mi primer matrimonio y, en gratitud a nuestra amistad, a una de mis hijas le puse su nombre.

¿Qué recuerdos de Lorenzo Palacios, “Chacalón”?

Un gran amigo, símbolo de humildad. Lo conocí cuando era muy joven y trabaja de seguridad en La Parada. Nos juntábamos para jugar pelota en la calle. Ayudaba a mucha gente, por eso la gente lo llamaba “Papá Chacalón”.

¿Es verdad que no quería grabar la canción “El provinciano”?

Se resistía a cantarla. Decía que había un tema con el mismo nombre. Esto en alusión al tema de Abanto Morales. Sin embargo, cambió de parecer cuando vio que la gente coreaba y lloraba al escuchar su popular canción.

RADIOMAR, LAS RADIONOVELAS Y LA POLÍTICA

La gente te relaciona mucho con Radiomar…

Trabajé 30 años en esta emisora. Muchos creían que yo era el dueño (risas). Durante este tiempo conduje “El súper show del Ronco”, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Regalábamos a las oyentes canastas y víveres para todo un año. Fue tan grande el éxito de los sorteos que llegamos a regalar tres casas.

¿Y cómo surgió la idea de hacer radionovelas?

En la década del 70 las radios dejaron de hacerlas. Aproveché ese vacío y con mucha creatividad me lancé a hacer radionovelas, sin guion, pero con humor. Mi compañero en esta aventura fue “Koky” Salgado. Él era muy hábil para colocar efectos, música, sonidos y en muchas de las historias fue el galán. Lo presentaba por su nombre de pila: Jorge Ernesto (risas).

Román, ¿surgió alguna propuesta para hacer radio en el extranjero?

Tres radios me llamaron: Caracol de Colombia, Belgrano de Argentina y una emisora de Estados Unidos. Recuerdo que acepté a una de ellas, pero al momento de embarcarme, me bajé del avión. El amor a mis hijos, que estaban muy pequeños, fue más grande.

Es enero del 2026, ¿sientes que ha cambiado la radio?

Yo creo que sí, no hay variedad. Los locutores están muy faltosos y dicen muchas lisuras. Hacen bromas forzadas y eso se nota. Antes se pagaba para escuchar lisuras, para eso existían los café-teatro.

¿Te coqueteó la política?

Muchas veces. Me decían: ‘ingresa amigo para que asegures tu vejez o sobrado sales tú para el Congreso’. Al único que le acepté participar fue a Lucho Castañeda. Él me presentó como candidato a la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

¿Cómo te fue en la campaña?

Fue un corto tiempo y no seguí. Me pusieron un carrazo y seguridad para recorrer el distrito. Allí descubrí que el pueblo rechaza a los políticos. En cierta oportunidad un alto dirigente me dijo: ‘Román, tú vas a salir, te apoyo. A mí solamente dame (administrar) la leche y la basura’. Le respondí que no. El cariño del pueblo no tiene precio.

¿Cuál es tu deseo de cumpleaños?

A Dios y a mi Señor de los Milagros solamente le pido vida y salud.

¿Tienes pensado algún epitafio..?

Sí, claro: “Hasta aquí llegó mi amor; pórtense bonito. Si se portan mal, inviten”.

24

de enero de 1946 nació el popular locutor.

9

hijos, 24 nietos y 3 bisnietos tiene hasta el momento.

