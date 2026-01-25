DT de Universitario Javier Rabanal: «“Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo”

Javier Rabanal, entrenador español de Universitario de Deportes, habló tras el triunfo ante Universidad de Chile y, más allá del resultado a favor de 3-0, valoró el juego del elenco merengue y también reconoció que deben seguir trabajando en algunos aspectos, a fin de llegar óptimamente al debut en el Apertura de la Liga 1 ante ADT en casa.
“Estamos muy contentos con el rendimiento. Lo último que normalmente miras en un partido de pretemporada es si el resultado te ha favorecido o no, pero obviamente en la Noche Crema queríamos tener esa parte del resultado para el grupo. Bastante satisfecho. Se ha visto un equipo que ha estado intenso pese a que tiene tres semanas de entrenamiento”, remarcó Rabanal.
También contó que ve bien a César Inga tras no concretarse la oferta de Kansas City. “Lo noto bien. Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido. Tenía ganas de jugar. Hablé poco de él, simplemente quis expresarle que oportunidades como la que ha tenido va a tener mucho”.
Por último, señaló que los refuerzos tuvieron buena presentación y deben ir adaptándose al equipo. “Algunos llevan muy poco tiempo. Miguel y Lisandro acaban de llegar, los pusimos un rato para que se soltaran. Fértoli no ha podido jugar por un problema en el hombro. Tienen que ir conociéndose unos con otros”.