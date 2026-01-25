DIRIS Lima Este lanza campaña “Piscinas Saludables” para prevenir riesgos sanitarios en verano

Dr. Norberto Yamunaqué Asanza explicó el proceso de vigilancia, control, supervisión y evaluación de la calidad del agua.

Con el objetivo de proteger la salud pública durante la temporada de verano, el Ministerio de Salud, a través de la DIRIS Lima Este, lanzó la campaña “Piscinas Saludables” en el Parque Acuático Perulandia, ubicado en el centro poblado de Huachipa, en Lurigancho-Chosica, con masiva participación de niños, jóvenes y adultos. La intervención busca prevenir riesgos sanitarios y promover el autocuidado entre los veraneantes.

La actividad fue liderada por el Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, Director General de la DIRIS Lima Este, quien explicó que la campaña garantiza que las piscinas públicas y privadas de uso colectivo cumplan con la Resolución Ministerial N.° 484-2010/MINSA, permitiendo calificarlas como saludables o no saludables. Estas acciones incluyen vigilancia, control, supervisión y evaluación de la calidad del agua.

“Es muy importante que nuestra comunidad tome conocimiento de que las piscinas, como aquí en Perulandia, pasan por un proceso muy estricto de vigilancia, control, supervisión y evaluación de la calidad del agua con la finalidad de reducir los peligros para la salud de la población”, señaló el Dr. Yamunaqué Asanza, quien además transmitió el saludo del ministro de Salud, Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés.

Asimismo, el titular de la DIRIS Lima Este agradeció a los propietarios del centro recreacional “por permitirnos ingresar a sus instalaciones y poder mostrar las medidas preventivas que desde la DIRIS Lima Este y el Ministerio de Salud hacemos en esta temporada de verano para que ningún tipo de elemento contaminante genere algún problema entre los usuarios de las piscinas”. En la jornada también se destacó el trabajo articulado con la municipalidad local.

Durante la inspección se realizó el análisis de parámetros de campo en cinco pasos: control documentario, limpieza, equipamiento, calidad microbiológica y cloro residual, concluyéndose que las piscinas del parque acuático son saludables, por lo que se otorgó la certificación correspondiente. La actividad incluyó un simulacro de rescate por ahogamiento y servicios de vacunación, salud ocular e información preventiva sobre dengue, nutrición y lavado de manos, con la participación de autoridades y personal de salud de la jurisdicción.

El MINSA y la DIRIS Lima Este insisten en la prevención de diversas enfermedades.