Déficit habitacional debe ser prioridad del próximo gobierno

La imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios limita a miles de familias de bajos ingresos, mientras el déficit habitacional crece con una oferta formal insuficiente para las familias de bajo recursos dijo el especialista en vivienda Percy Rojas. Según datos estadísticos el déficit habitacional es de 1.8 millones de familias el cual el 70% corresponden a zonas urbanas, cada año se forma mas de 130,000 nuevas familias pero solo se construye un promedio de 40mil viviendas formales dejando una brecha muy grande en el mercado formal.

El gobierno que se avecina tiene que poner en cartera o como prioridad el deficit habitacional , las familias limeñas cada vez más estan creciendo Se requiere fortalecer programas como Techo Propio y Crédito Mivivienda, que han mostrado avances en la colocación de nuevas unidades. Sin embargo, la brecha sigue siendo alta, obligando a enfocar esfuerzos en la empresa privada dijo el especialista en tema de construcción y vivienda Percy Rojas .

El especialista señaló Lo alarmante es que esta falta de acceso no se debe a una carencia de recursos, sino a la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, ya que muchas de estas familias no cuentan con la documentación laboral formal necesaria, como las boletas de pago” .

Oferta inmobiliaria . “Residencial Valle Nuevo” Ubicado en el corazón del distrito de Carabayllo y extendiéndose por 34 hectáreas, este desarrollo inmobiliario no solo construye casas: crea comunidad. Con visión de futuro, Valle Nuevo incluirá todos los servicios básicos, además de una comisaría, un colegio, un Mall Plaza, y un alimentador que se conectará con el Metropolitano, integrando a los vecinos con el resto de Lima.

«Este proyecto es más que casas; es una nueva comunidad», afirmó Rojas. «Queremos que las familias tengan acceso a todo lo que necesitan para vivir dignamente y con oportunidades.»