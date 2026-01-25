De la cancha al escándalo sexual

Una vergonzosa denuncia penal sacude al club íntimo de La Victoria y a la selección peruana

Zambrano, Peña y Trauco pasan de titulares a investigados en un caso que indigna dentro y fuera del país

Por: Toto de la Torre Ugarte

Cuando uno piensa en Alianza Lima, vienen a la mente noches de gloria, tablas de salvación, barras populares y un grito eterno de “¡Corazón para ganar!”. Pero en los últimos días, ese grito se ha ahogado en un susurro denso, oscuro, que se parece más a un preludio de tragedia que a una ovación futbolera.

Carlos Zambrano -el experimentado defensor que supo vestir la casaquilla de Boca Juniors y representar a la Selección-, el creativo volante Sergio Peña y el lateral de gambeta elegante Miguel Trauco están en el centro de un huracán que podría redefinir no solo sus carreras, sino también la imagen de un club con historia.

La historia, que hoy inunda portadas y discusiones en dos países, comenzó en Montevideo, Uruguay, donde el plantel de Alianza Lima se encontraba de pretemporada. Según la denuncia, una joven argentina de 22 años fue invitada por Zambrano a una cena y luego trasladada al hotel donde se concentraba el equipo. Lo que en principio podría haber sido una noche común terminó en lo que ella describe como un abuso sexual perpetrado por los tres jugadores acusados.

INVESTIGACIÓN PENAL. Testigos de la tragedia, los micrófonos argentinos captaron la versión de la denunciante y difundieron que, tras consumir alcohol esa noche, quedó sola y sin el acompañamiento de su amiga. A partir de ese momento, la gravedad de lo vivido se transformó en una denuncia formal ante la justicia en Buenos Aires, que ya inició una investigación penal.

La noticia cayó como un rayo a mitad de verano: Alianza Lima separó de forma indefinida a los tres futbolistas y abrió un proceso disciplinario interno. El director deportivo del club, Franco Navarro, lo calificó como un acto de indisciplina grave, y el club se comprometió a colaborar con la justicia en lo que será un camino largo y difícil.

Las reacciones se multiplicaron. Hinchas confundidos, indignados y algunos fuera de sí irrumpieron en entrenamientos exigiendo respuestas y, en algunos casos, atacando a otros futbolistas que nada tienen que ver con el caso, como Paolo Guerrero y Advíncula.

EN NEGACIÓN. Zambrano, Peña y Trauco negaron categóricamente las acusaciones, clamando inocencia y esperando que la justicia “actúe con objetividad”. Peña fue más allá al expresar respeto y empatía por la denunciante, y los tres se declararon dispuestos a colaborar con las investigaciones.

Pero las palabras se disuelven rápido cuando el escándalo toma vida propia. Las redes arden, el ambiente futbolero se enrarece y todo aficionado sabe que una sombra así puede marcar para siempre una trayectoria deportiva. Desde la selección nacional hasta la tribuna más fanática, nadie queda indiferente.

Para Alianza Lima, la novela -tan dramática como la turca Qué culpa tiene Fatmagül– no es solo una mala racha, es una herida profunda. El equipo conocido como “grone”, que tantas veces se levantó de abajo, hoy mira al abismo. ¿Podrá sobrevivir a esta crisis? ¿Qué futuro le espera a Zambrano, a Peña y a Trauco si la justicia prueba los hechos?

Mientras las páginas de este capítulo todavía se escriben, hay algo innegable: este será un episodio que quedará grabado en la historia de un club y de un fútbol que -aun sin Mundial a la vista- se ha encontrado con un espejo que no sabe si quiere ver.

—

“Una noche común terminó en lo que ella describe como un abuso sexual perpetrado por los tres jugadores acusados”.

—

20

o 25 años de cárcel indica Código Penal uruguayo para estos casos.

—