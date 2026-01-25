Cerca de 2 mil jóvenes participaron en el primer simulacro presencial del proceso de admisión 2026-I de la UNI

Con el objetivo de conocer sus fortalezas y debilidades antes de rendir el examen ordinario, un total de 2,252 participantes se dieron cita este 25 de enero al Primer Simulacro Presencial del proceso de admisión 2026-I, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Esta es la primera vez que se realiza un simulacro de manera presencial y el mismo se llevó a cabo en la Ciudad Universitaria con una duración de tres horas. En años anteriores la actividad se realizaba de manera virtual.

Desde tempranas horas, los participantes acudieron a rendir la prueba con el objetivo de familiarizarse con el nivel de dificultad del examen y conocer su nivel de preparación y conocimiento.

El director de Admisión de la UNI, Luis Romero, señaló que esta convocatoria representa una importante oportunidad para los participantes, ya que les permite conocer la estructura y temática del examen antes del examen ordinario, programada para febrero.

Asimismo, informó que para el proceso de admisión 2026-I la UNI ofrece 1,886 vacantes en 34 carreras profesionales, cifra que incluye las nuevas especialidades de Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, recientemente incorporadas a la oferta académica de la institución.

El examen ordinario de admisión 2026-I se realizará los días 16, 18 y 20 de febrero. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de enero y se realizan de manera virtual a través del portal https://admision.uni.edu.pe/, en la opción “Regístrate”. Los participantes deberán crear una cuenta con su DNI y una contraseña personal para completar el proceso.