Barcelona recuperó la punta de la Liga de España al golear a Real Oviedo 3-0

Todo volvió a la normalidad. F.C. Barcelona hizo la tarea en casa, y goleó al último de la tabla Real Oviedo por 3-0, resultado que le permite retomar la cima de la Liga de España. Los azulgranas sumaron 52 puntos, uno más que su eterno rival Real Madrid (51), en una lucha que parece de dos para pelear el título de la temporada 2025-2026.

A pesar de dominar el primer tiempo territorialmente el “Barza”, hubo equilibrio en llegadas a los pórticos de parte de los dos equipos, por lo que recién en el complemento, llegaron los goles para la victoria catalana.

A los 52’ Dani Olmo recibió un pase magnífico y sacó un disparo raso desde el borde del área marcando y tras dar en el poste izquierdo el balón se metió a la red. Luego, a los 57’ Raphinha dribla hasta el área y eleva perfectamente el balón por encima del portero, que no puede hacer nada para detener la vaselina, y cerró a los 73’ luego de un centro al área de Dani Olmo y apareció la estrella Lamine Yamal que anotó con una sensacional chalaca para el 3-0 final.

De esta forma, el “Barza” se enfocará de lleno a lo que será su participación el miércoles en la última fecha de la fase inicial de la Champions League, donde recibe al Copenhague de Dinamarca donde milita el peruano Marcos López, y necesita ganar para meterse a los octavos de final.

Otros Resultados: Atlético de Madrid 3 Real Mallorca 0; Real Sociedad 3 Celta 1; Alavés 2 Real Betis 1. Partido del Lunes: Girona-Getafe. Principales Posiciones: Barcelona 52; Real Madrid 51; Atlético de Madrid 44; Villarreal 41; Espanyol 34; Real Betis 32; Celta 32; Real Sociedad 27.