Asesora del IPD ganas más que los propios directores

¡Escándalo!.Pasó a ganar de 3,500 a 18,000 soles mensuales, entre otros privilegios

Favoritismo a la vista. La experiodista deportiva Milena Merino Torrejón no solo goza de acceso privilegiado a los palcos exclusivos en el Estadio Nacional para conciertos de artistas internacionales como Bad Bunny, sino que también percibe una remuneración superior a la de funcionarios con cargos de mayor responsabilidad en el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La periodista – quien tiene el grado de bachiller – se hizo de una orden de servicio de S/ 24,000 soles por laborar apenas 40 días, bajo el concepto de «gestión de comunicación institucional». El monto equivale a 18,000 soles al mes, cifra que supera el sueldo de los directores que cuentan con títulos, ámplia experiencia en la gestión pública y especializaciones avanzadas. Quien solicita esta orden es, nada menos que la propia presidencia, es decir el mismo Sergio Ludeña.

Esto es lo más grave y sospechoso: Merino ingresó recién al Registro Nacional de Proveedores del Estado, el 19 de Noviembre del año pasado. Coincidentemente, ese mismo día se emitió su orden de servicios. “Ni bien llegó Sergio Ludeña, empezó el amiguismo. Contraloría debe actuar de oficio, porque no es posible que se contrate una inexperta en el sector estatal y con privilegios. Aquí se rumorea una estrecha relación entre ambos y que la señora Merino fue quien dispuso de las entradas a esos palcos, por orden de Ludeña. Esta situación debe investigarse”, sentenció un alto funcionario que prefirió el anonimato para evitar las represalias.



Hay que mencionar que Sergio Ludeña y Milena Merino mantienen una relación previa: ella trabajó como jefa de prensa del club Cienciano del Cusco, mientras Ludeña era el administrador del equipo. Fuentes de ese club aseguraron que el sueldo de Merino en ese momento no superaba los 3500 soles. Por aquel vínculo probado, la evidente desproporción salarial, y los privilegios que tiene Merino resulta ineludible que el Ministerio Público abra investigación de oficio por presuntos beneficios indebidos.