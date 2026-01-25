A.C. Milán solo empató ante la Roma 1-1 y quedó a cinco puntos del líder Inter

No logró su objetivo. A.C. Milán solo pudo igual en su visita a la capital ante la Roma 1-1, y este resultado favoreció al Inter de Milán, que ahora se alejó de los “rossoneros” en cinco puntos, por la lucha en ganar el “Scudetto” 2025-2026. Fue el partido estelar de la fecha 22 de la Serie “A”.

Tras un primer tiempo sin goles, en el complemento la visita (Milán) se puso en ventaja, por acción del belga Koni De Winter a los 62’ con golpe de cabeza envió a la red del arquero Svilar. La igualdad llegó para la Roma, mediante un penal convertido por Lorenzo Pellegrino a los 74’ . De ahí en adelante el marcador no se movió.

Otros Resultados: Sassuolo 1 Cremonese 0; Genoa 3 Bolonia 2; Atalanta 4 Parma 0; Juventus 3 Nápoles 0. Partido del Lunes: Hellas Verona-Udinese. Principales Posiciones: Inter de Milán 52; AC Milán 47; Roma 43; Nápoles 43; Juventus 42; Como 40; Atalanta 35; Bolonia 30; Lazio 29.