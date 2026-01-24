Yessica Valverde Rivera: la peruana que conquista el Perú y el mundo con su talento artístico



Conocida en el ámbito musical como “La Faraona del Amor Star, Yessy Wass”, es una cantante peruana que viene evolucionando y progresando constantemente en su vida artística.

Hija de un gran cantante y compositor de temas propios, Julio Valverde Tello, desde muy niña desarrolló un profundo amor por la música.

En sus inicios, Yessy Wass manifiesta que hace aproximadamente 10 años grabó varios temas de su padre, autor y compositor, entre ellos: “No Quiero Llegar a Casa”, “Peruanito”, “Qué sacó tomando” y “Dos amores”, además de muchos otros, en la sala de grabaciones de Tito Mauri.

Asimismo, fue conductora de un programa artístico en Central TV Perú, Canal Digital, en Chosica, bajo la dirección del Sr. Carlos Magno. El programa llevaba por nombre “La Hora de Yessy Wass y sus Amigos”, espacio dedicado a apoyar al talento peruano que no tenía oportunidades en los canales de televisión.

Además de su carrera musical, Yessy Wass desarrolla una importante labor social. Ella administra, sin fines de lucro, un grupo humano solidario llamado “Grupo de Recaudación Pro Navidad de los Niños”, el cual lleva alegría y sonrisas a los niños más necesitados del país durante las fiestas navideñas. A través de este grupo se entregan juguetes, vestimenta, panetones y se realizan chocolatadas en los asentamientos humanos más pobres de nuestra capital, siempre con el apoyo de su equipo solidario.

En su trayectoria musical también enfrentó obstáculos y muchas dificultades debido a los celos musicales de otros artistas; sin embargo, lejos de rendirse, decidió seguir adelante y comenzó a estudiar canto y música, fortaleciendo y perfeccionando el arte musical que tanto ama.

En la actualidad, su carrera sigue en ascenso gracias a sus destacadas participaciones en los programas de televisión “Yo Soy” y “Ponte a la Cola”, de Frecuencia Latina, donde participó con el personaje “Yo Soy Marisol”. Desde entonces, continúa rindiendo tributo a Marisol a nivel nacional e internacional.

En el año 2024, un peruano residente en Estados Unidos, el Sr. Ricardo Cáceda, conocido en el ámbito musical como RC Internacional, El Showman de las Estrellas, le abrió las puertas de los escenarios para que sea telonera de la orquesta Armonía 10 en el estado de New Jersey. Ese mismo año también fue telonera del grupo Amaranta y tuvo la oportunidad de trabajar en el restaurante Brasas y Fogones, cuyos dueños son peruanos.

En el 2025, en New Jersey, en el restaurante Perusa Peruvian Cuisine, fue telonera de Dina Páucar, gracias al gran músico y cantante peruano Alex Velásquez. En esa presentación, subió al escenario por el clamor de sus compatriotas, quienes la ovacionaban gritando “¡Faraona, faraona!”. Dina Páucar la invitó a compartir el escenario y juntas interpretaron algunas estrofas del tema “Qué lindos son tus ojos”. Yessy relata que, debido a la emoción, no pudo contener las lágrimas, y que este momento quedará grabado para siempre en su corazón, en su mente y en la historia de su vida musical.

La cantante manifiesta sentirse profundamente orgullosa de haber representado a su país y de que el público peruano residente en Estados Unidos valore su talento musical.

Su mayor sueño es volver a grabar sus temas propios del género andino, adaptándolos al género cumbia, con nuevos arreglos musicales y letras, los cuales ya tiene en formato de maquetas..