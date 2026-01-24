Universitario goleó a la Universidad de Chile por 3-0 con tantos de Pérez-Guedes, Valera y Rivera

Universitario goleó a la Universidad de Chile por 3-0 con tantos de...

Y la fiesta crema terminó de la mejor manera. Universitario con autoridad derrotó a la Universidad de Chile por 3-0, en el partido que cerró la “Noche Crema”, ante más de 50 mil personas que llenaron el Estadio Monumental de Ate.

Javier Rabanal mandó el once inicial, con el que jugó habitualmente en la temporada 2025, salvo el arquero que fue Diego Romero. Ya en el complemento ingresaron los nuevos refuerzos como los argentinos Fara y Alzugaray y el brasileño Silveira.

Los goles fueron de Martín Pérez Guedes a los 44′, anotó un golazo para abrir el marcador, mientras que Álex Valera a los 55′ colocó el segundo y José Rivera a los 67′ puso el tercero.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Romero (Vargas); Santamaría (Fara), Riveros (Corzo), Di Benedetto (Inga); Polo (Ancajima),Castillo (Calcaterra) Pérez-Guedes (Murrugarra), Concha (Silveira), Carabalí; Flores (Rivera) y Valera (Alzugaray). DT: J. Rabanal.

“U” DE CHILE: Toselli (Sáez), Calderón, Rivero (Vasquez), Assadi (Lucero), Vargas (Ramírez), Salomoni, Hormazábal, Altamirano (Guerrero), Aranguiz, Zaldivia, Romero (Poblete 59). DT: F. Meneghini.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate