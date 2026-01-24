Universitario de Deportes presentó a su plantel de la temporada 2026 en la «Noche Crema»

Con un Estadio Monumental de Ate completamente repleto, el plantel de Universitario de Deportes fue presentado ante su hinchada en la “Noche Crema”, que tuvo previamente una impresonante presentación con juegos de drones y fuegos artificiales, dándole un toque de magia a este imponente estreno del Tricampeón del Fútbol Peruano.

La jornada comenzó con diversos activaciones y espectáculos, así como la presentación de las distintas categorías del cuadro merengue. Luego llegó el momento estelar con la presentación de los futbolistas, quienes ingresaron uno a uno para ser recibidos por el público merengue.

Los jugadores más ovacionados por los hinchas fueron Alex Valera, Diego Romero, Williams Riveros, Jairo Concha, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo. De esta manera, el plantel crema quedó listo para afrontar la temporada 2026, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.