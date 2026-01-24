Real Madrid pasó a ser líder de la Liga de España al derrotar como visitante al Villarreal 2-0

Victoria con esfuerzo del Real Madrid ante el Villarreal por 2-0 en La Cerámica, en un encuentro que pudo caer para cualquiera de los dos equipos, pero en el que los “merengues” recuperaron la solidez defensiva que tanto había echado de menos durante la temporada, gracias al francés Kylian Mbappé que anotó un doblete para asegurar los tres puntos y el liderato provisional de la Liga de España, por encima del “Barza” (51-49) que juega este domingo.

No lo parecía en los primeros momentos del encuentro, en los que Villarreal estaba más enchufado. Los dirigidos por Marcelino se entregaron sin miramientos al correcalles, y pisaron el área visitante en sus primeros acercamientos, aunque sin fortuna en los remates de Buchanan.

En el inicio del complemento, el francés Kylian Mbappé abrió el marcador, cuando capturó el balón, que había quedado muerto tras un pase preciso de Vinícius Jr que no atinó a despejar Gueye, y lo mandó directo a la red. Era el 1-0 del Madrid.

Villarreal pudo igualar en una jugada ensayada en la que Gerard Moreno se encontrólibre, pero el balón se le fue por encima del travesaño. Con el “Submarino Amarillo” volcado, los blancos se lanzaron al contragolpe, aunque ‘Kiki’ desaprovechó varias ocasiones por sus malas decisiones en los metros finales.

Pero en los descuentos un penal de Pedraza a Mbappé, le permitió al francés anotar con suave tiro picado al centro y sentenciar el 2-0 final. Real Madrid durmió en lo más alto de la clasificación liguera, a la espera de que el Barcelona reciba al último de la tabla Real Oviedo.