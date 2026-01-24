PNP desarticula bandas criminales a más de 100 personas en operativos en Lima Norte y Lima Este

✓ Ministerio de Educación participó en el operativo y destacó la articulación de los sectores del Estado frente a la criminalidad

La Policía Nacional del Perú asestó un duro golpe a la criminalidad, como resultado de operativos ejecutados en Lima Norte y Lima Este. En estas acciones, que fueron supervisadas por el presidente de la República, José Jerí, se logró la detención de 109 personas y la desarticulación de 10 bandas criminales, entre ellas una organización dedicada a la extorsión en el distrito de Comas.

Durante la presentación de los resultados, realizada en el marco del estado de emergencia, se informó también sobre la desarticulación de una banda de extorsionadores que mantenía bajo amenaza a empresas de transporte público en Lima Norte.

Golpe contra la extorsión y el sicariato

Desde la sede de la División de Asuntos Sociales (DIVASSOC), ubicada en el distrito del Rímac, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló las intervenciones lideradas por las divisiones de Robos y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Entre los resultados más relevantes, se destacó la captura de tres integrantes de una red de extorsionadores que mantenía bajo amenaza a diversas empresas de transporte público de Lima Norte.

De acuerdo con información policial, uno de los detenidos confesó que las llamadas extorsivas eran realizadas por un interno que cumple condena en un centro penitenciario de Lima. Este hecho activó de inmediato las requisas y acciones policiales correspondientes en las celdas de los implicados, con el objetivo de hallar nuevos elementos de prueba que fortalezcan las investigaciones.

En otra intervención de la División de Extorsiones de la Dirincri, se logró la captura de Renato Panduro, presunto delincuente implicado en el homicidio de Miguel Ángel Salas Briones, ocurrido el pasado 16 de marzo de 2025.

El crimen se perpetró horas antes de que su hermano, Pierre Panduro, conocido como “El Italiano”, junto a otros integrantes de esta organización criminal, asesinara al cantante de Armonía 10, Paúl Flores.

Cabe precisar que, según informó la Policía, sobre este delincuente pesa también una orden de detención preliminar judicial.

Asimismo, al momento de la intervención se le incautó un arma de fuego con municiones.

La operación policial de control territorial, desarrollada durante la noche del último viernes y la madrugada del sábado, se trasladó a Lima Este. La presentación de los resultados se realizó en la comisaría de La Huayrona, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Durante estas acciones, el presidente de la República, José Jerí, monitoreó el despliegue de 336 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 20 miembros del Ejército Peruano en distintos puntos del distrito más poblado del país.

El Ministerio de Educación participó en esta acción desarrollada durante toda la madrugada, reafirmando que la lucha contra la criminalidad exige el compromiso y la vigilancia permanente de todos los sectores del Estado. En representación de este portafolio, estuvo presente el jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Educación, Luis Herrera, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones públicas para fortalecer la seguridad ciudadana.

La jornada contó además con la participación del coronel Óscar Llatas Soraluz, asesor del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior, como parte de la coordinación intersectorial frente a la criminalidad.

El recuento de las acciones policiales dejó como resultado la detención de 109 personas, 44 de ellas con requisitoria vigente, así como la desarticulación de 10 bandas criminales. Entre los casos más relevantes destaca la captura de la organización conocida como “Los Malaqueños”, en el distrito de San Juan de Lurigancho, investigada por tráfico de drogas y armas.

Asimismo, fue intervenida la banda denominada “Los Malditos de San Miguel”, cuyos integrantes fueron detenidos con más de 1400 envoltorios de pasta básica de cocaína, en el distrito de San Miguel.