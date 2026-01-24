Manchester City ganó al Wolves 2-0 y se acerca al líder Arsenal que juega el domingo con el United

Por la fecha 23 de la Premier League, el Manchester City logró vencer a Wolves 2-0, resultado que le permite acercarse a cuatro puntos del líder Arsenal (46-50) aunque los “gunners” recién jugarán este domingo de locales frente al Manchester United. La otra cara fue la derrota en la instancia final del Liverpool en su visita al Bournemouth 3-2.

El elenco “ciudadano” con varios cambios en su oncena titular, logró sus dos goles en el primer tiempo por acción del marroquí Marmoush a los 6’ y el ghanés Antoine Semenyo a los 45’. En el complemento ingresaron algunos titulares, casos de Erling Haaland, Doku y Fooden.

Bournemouth le ganó al Liverpool 3-2, con tantos de Evanilson (26’), Jiménez (33’) y Adli (95’), mientras por los “reds” descontaron van Dijk (45’) y Szoboszlai (80’). Otros Resultados: West Ham 3 Sunderland 1; Fulham 2 Brighton 1; Burnley 2 Tottenham 2. Partidos del Domingo: Crystal Palace-Chelsea; Newcastle-Aston Cilla; Arsenal. Manchester United. Principales Posiciones: Arsenal 50; Manchester City 46; Aston Villa 43; Liverpool 36; Manchester United 35; Chelsea 34; Fulham 34; Brentford 33.