Bayern Múnich cayó de local ante el Augsburgo 2-1 pero sigue de líder en la Bundesliga

Por la fecha 19 de la Bundesliga Alemana, el líder Bayern Múnich tuvo una sorpresiva derrota en casa ante el Augsburgo 2-1, con lo cual ahora se redujo a 8 puntos la diferencia sobre su escolta Borussia Dortmund, que de visitante le ganó al Unión Berlín 2-0.

Los “Bávaros” se pusieron en ventaja con tanto de Ito a los 23’ tras pase de Olise. Sin embargo, en el segundo tiempo, la visita Augsburgo, lo dio vuelta con anotaciones de Arthur Chaves a los 75’ y Massengo a los 81’, dando el “batacazo” de la jornada. El peruano Felipe Chávez ingresó a los 85’ por Kim Min-Jae.

Otros Resultados: Bayer Leverkusen 1 Werder Bremen 0; Eintracht Frankfurt 1 Hoffenheim 3; Heidenheim 0 Leipzig 3; Mainz 3 Wolfsburgo 1; Unión Berlín 0 Borussia Dortmund 3. Partidos del Domingo: Borussia Monchengladbach-Stuttgart; Friburgo-Colonia. Principales Posiciones: Bayern Múnich 50; Borussia Dortmund 42; Hoffenheim 36; Leipzig 35; Stuttgart 33; Bayer Leverkusen 32;