Alianza Lima goleó a Inter Miami de Messi 3-0 en la «Tarde Blanquiazul» con 2 de Guerrero y 1 de Ramos

No pudo ser mejor la “Tarde Blanquiazul” y aunque no se llevó el Alejandro Villanueva de Matute, el hincha íntimo salió contento por la demostración futbolística que presentó Alianza Lima (especialmente en el primer tiempo) y goleó al Inter Miami 3-0 con Lionel Messi a la cabeza, gracias a los dos goles de Paolo Guerrero y uno de Luis Ramos. Previamente se hizo de forma rápida la presentación del plantel.

A los 29’ llegó el gol inaugural. Jesús Castillo habilitó a Gaspar Gentile que sacó un derechazo fuerte que bloqueó a medias el arquero Clair, apareciendo Paolo Guerrero con golpe de cabeza mandar el balón a la red.

Y a los 34’ otra vez Paolo Guerrero se hizo presente, tras recibir un buen servicio de Eryc Castillo, poniéndole el pie y el balón entró por la derecha del arquero Clair, para el 2-0 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, ambos equipos hicieron muchos cambios, saliendo incluso Paolo Guerrero y Lionel Messi, y aunque Inter Miami pudo acortar distancias gallándose dos goles Luis Suarez, llegó el tercero de los íntimos, cuando a los 72’ un contragolpe generado por Cantero que habilitó a Girotti, quien cedió libre a Luis Ramos que definió bien ante la salida del arquero Clair.

ALINEACIONES:

ALIANZA LIMA: Viscarra (Duarte), Advíncula (Montenegro), Antoni, Garcés, Carvajal (Burlamaqui); Chávez (Aquino), J. Castillo (Gaibor), Vélez (Cantero), Gentille (Ramos); E. Castillo (Cantero) y Guerrero (Girotti). DT: P. Guede.

INTER MIAMI: Clair; Fray, Falcón, Allen Reguilón (Mura); De Paul (Pinter), Brigth, Segovia, Messi (Ruiz); Silvetti y Suarez (Ayala). DT: J. Mascherano.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

ESCENARIO: Estadio Alejando Villanueva de Matute