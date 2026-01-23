Zambrano, Trauco y Peña enviaron sendos comunicados y rechazaron acusaciones que se les imputan

Carlos Zambrano, expresó ayer que se encuentra a disposición de las autoridades competentes, tras la denuncia de violación sexual presentada por una ciudadana argentina, en su contra y de sus compañeros Miguel Trauco y Sergio Peña.

«Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad“, manifestó Zambrano en sus redes sociales.

“La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente», agregó Zambrano.

Por su parte Miguel Trauco, indicó, a través de sus redes sociales, que se han difundido diversas versiones que han perjudicado su imagen personal y profesional. «En este contexto, se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional. Estoy a disposición a colaborar con la justicia para que la situación se esclarezca.

Cabe indicar que Sergio Peña, emitió un comunicado el jueves por la noche, en que deslinda cualquier responsabilidad en los hechos materia de denuncia. Recalcó que será la justicia la encargada de investigar y esclarecer los hechos.

«Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”, refirió Peña.