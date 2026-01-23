Universitario se mide ante la «U» de Chile mañana sábado en la denominada «Noche Crema»

Llegó el día. La “Noche Crema” se realizará este sábado en el Estadio Monumental de Ate, con 50 mil espectadores, en el cual será la presentación oficial del club Universitario de Deportes ante su hinchada para la temporada 2026, jugando un amistoso ante la Universidad de Chile (8:00 p.m.), que llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana del año pasado.

Tras dos amistosos a puertas cerradas ante Sport Boys y FBC Melgar de Arequipa, el técnico español Javier Rabanal, podrá presentar el equipo que ha trabajado en estos días de pretemporada, siendo el objetivo pelear por lograr el Tetracampeonato en la Liga 1 y avanzar lo más que se pueda en la Copa Libertadores de América.

La oncena crema sería la siguiente: Romero al arco; Fara, Santamaría, Di Benedetto en defensa; Polo, Castillo, Concha, Pérez-Guedes, Carabalí en la volante; Flores y Valera en la ofensiva. Tendría minutos los nuevos refuerzos como el argentino Alzugaray y el brasileño Silveira. En cuanto al rival, la Universidad de Chile arribó ayer viernes a Lima, y entre las novedades que presenta el cuadro del “Chincho”, serán sus flamantes jales como son los delanteros Eduardo Vargas y el argentino Martín Lucero, además de sus figuras estelares Charles Aranguiz y Marcelo Díaz.