TV Perú transmitirá mañana sábado la “Noche Crema” a todo el país con el partido Universitario-«U» de Chile

La televisión abierta volverá a convertirse en un punto de encuentro para las familias peruanas. TV Perú con señal abierta y gratuita, transmitirá mañana sábado 24, la “Noche Crema 2026”,con el plato central que será el partido amistoso entre Universitario y la Universidad de Chile, desde el estadio Monumental de Ate, en una nueva etapa del periodismo deportivo en la pantalla pública.

La cobertura de la Noche Crema 2026 empezará desde horas en la mañana., con enlaces en vivo, información desde las concentraciones, orientación para el público que asistirá al estadio y una previa extensa que acompañará a los hinchas durante todo el día.

Oficialmente la transmisión comenzará a las 5:30 p.m. e incluirá entrevistas, recorridos por espacios emblemáticos del estadio Monumental y un equipo periodístico con experiencia en grandes coberturas. Todo se extenderá hasta la medianoche, con el partido y el cierre del evento.

La narración del cotejo estará a cargo de Jorge Kieffer, los comentarios serán de Alberto Beingolea y Bruno Cavassa, los reporteros de campo Ramiro Rodríguez y Javier Sáenz, lo cual garantiza una transmisión de calidad.