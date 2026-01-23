Ministro Martínez lidera nuevo operativo de requisa en el penal de Lurigancho

También supervisó el pabellón 4, donde días atrás se hallaron mesas de billar y celulares, entre otros objetos prohibidos.

En el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, lideró esta madrugada un operativo de requisa en el penal de Lurigancho, donde cerca de 50 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautaron diversos objetos prohibidos.

El contingente intervino el pabellón 3 que alberga a más de 790 internos. Se encontró encendedores, fierros, objetos punzocortantes, libretas, entre otros. Asimismo, se retiró conexiones eléctricas conforme a las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios.

“Estas requisas sirven para la prevención de delitos. No vamos a descansar, seguiremos en estas actividades constantes de requisas y supervisión a los penales”, expresó el titular del sector Justicia.

Asimismo, el ministro Walter Martínez Laura supervisó el pabellón 4, donde la semana anterior se ejecutó un operativo de requisa. La autoridad ingresó a las celdas y dispuso el retiro de muebles hallados por el personal penitenciario.

También, anunció que próximamente se implementarán medidas en todos los penales a nivel nacional con el objetivo de reforzar el principio de autoridad.