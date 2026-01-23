Ministra Shica a alcaldesas: “Trabajemos juntas por los vulnerables que no esperan”

Trabajar juntas por la población más vulnerable del país “que no espera” pidió la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, a las autoridades municipales integrantes de la Asociación de alcaldesas del Perú (ADADP), quienes se comprometieron a ser aliadas del sector.

“Trabajemos con esfuerzo y con resultados mirando siempre hacia adelante. Juntas seamos agentes de fiscalización y saquemos adelante los emprendimientos de los pobladores”, dijo la ministra tras participar en una reunión con las alcaldesas de ADADP, asociación integrada por 112 autoridades mujeres de los distritos más alejados del Perú.

En la cita, Modesta Yauri Romero, presidenta de dicha asociación, y alcaldesa del distrito de Vilcabamba, región Pasco, resaltó el apoyo de los programas sociales del Midis. “Se han convertido en la esperanza de desarrollo de los más pobres”, dijo.

En ese sentido resaltaron el trabajo del Midis que, a través del programa Foncodes, ha realizado el manteniendo de carreteras y, además, solicitaron ampliar la cobertura de la subvención económica para más pobladores a fin de reducir las brechas de pobreza.

Atención continua

Cabe indicar que, en los distritos del ámbito de la ADADP, el programa Cuna Más atiende a 4546 usuarios del Servicio de Acompañamiento a Familias y a 826 niñas y niños mediante el Servicio de Cuidado Diurno, mientras que el programa Juntos beneficia a 11 785 hogares afiliados activos en situación de pobreza extrema y alta vulnerabilidad.

Este año, además, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ampliará su cobertura y atenderá a 38 290 estudiantes de 1045 instituciones educativas de las jurisdicciones que integran ADADP.

Por su parte, Pensión 65 entrega subvención económica a 10 669 adultos mayores; el programa Contigo realizó transferencias monetarias a 2015 usuarios con discapacidad severa; el programa PAIS brinda atención mediante 10 Tambos; y Foncodes incrementará los proyectos productivos en zonas rurales, priorizando iniciativas lideradas por mujeres en los distritos que forman parte de ADADP.