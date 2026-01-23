MIDAGRI conecta el campo arequipeño y la ciudad en la feria “Más cerca del Perú”

La feria reúne a 45 productores de la Ciudad Blanca con oferta agropecuaria y artesanal. Además, contó con la participación del presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro del MIDAGRI, Vladimir Germán Cuno Salcedo_

(Lima, 23 de enero del 2025).– Con el objetivo de acercar el Estado a la ciudadanía y poner en valor la riqueza cultural y productiva de las regiones, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) presentó la Feria Multisectorial “Más cerca de Arequipa – Más cerca del Perú” en el frontis de Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor de Lima.

La actividad forma parte de la iniciativa impulsada por la Presidencia de la República “Más cerca del Perú”, que busca reconocer el esfuerzo de las regiones y promover espacios de encuentro directo entre productores, autoridades y ciudadanía. En esta octava edición, Arequipa es la región protagonista, exhibiendo su identidad, tradición y capacidad emprendedora.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Germán Cuno Salcedo; el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez; y la regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Lida Valdivieso Solís, además de productores y emprendedores de la región.

Durante el acto se realizó una presentación del tradicional Carnaval Arequipeño, la entrega de reconocimientos a productores destacados y el recorrido por los stands, marcando el inicio oficial de la feria.

La feria cuenta con la participación de 45 productores y emprendedores de Arequipa, quienes ofrecen una variada expoventa de productos agropecuarios como palta, aceituna, aceite de oliva, miel, granos andinos, maíz morado, quesos y derivados lácteos. Asimismo, se exhiben textiles de fibra de camélidos y artesanías representativas de la región.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego destacó que esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo de las regiones y su gente. “Esta feria busca algo muy claro: acercar el país a su gente, reconocer el esfuerzo de nuestras regiones y poner en valor la enorme riqueza cultural, productiva y humana que tenemos”, señaló.

Asimismo, el titular del MIDAGRI resaltó la importancia de los productores en el desarrollo nacional. “Cada producto que hoy se exhibe aquí es el resultado de años de trabajo y de un profundo amor por la tierra”, afirmó.

Este espacio busca fortalecer la articulación comercial, promover el consumo de productos nacionales y generar nuevas oportunidades de mercado para los pequeños productores, contribuyendo al desarrollo económico regional y al posicionamiento de la agricultura familiar como motor del crecimiento.

En el marco del evento, el MIDAGRI destaca las principales intervenciones desarrolladas en Arequipa a través de sus programas AGROIDEAS, AGRORURAL y AGROMERCADO, que impulsan planes de negocio, infraestructura productiva y articulación comercial en beneficio de miles de productores de la región.

La feria “Más cerca de Arequipa – Más cerca del Perú” reafirma el compromiso del Gobierno y del MIDAGRI de acercar los servicios del Estado a la población, promover la identidad regional y seguir impulsando el desarrollo sostenible de la agricultura familiar en todo el país. La feria estará abierta al público hasta las 6:00 p. m.