Lince ocupa el primer puesto en Lima Centro en efectividad de recaudación del Impuesto Predial

-La gestión edil de Lince alcanzó el primer lugar en Lima Centro y el tercer puesto a nivel de Lima Metropolitana en efectividad de recaudación del Impuesto Predial durante el año fiscal 2025.

La Municipalidad de Lince se consolidó como el municipio más efectivo de Lima Centro en la recaudación del Impuesto Predial, al alcanzar una efectividad del 99.6 %, de acuerdo con cifras oficiales registradas en la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre del año fiscal 2025.

Este resultado ubicó además al distrito en el tercer lugar del ranking general entre los 43 distritos de Lima Metropolitana, superando a jurisdicciones como San Isidro (97.9 %), Miraflores (97.5 %) y Jesús María (95.8 %). El ranking metropolitano fue liderado por los distritos de Lurín y Punta Hermosa.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, señaló que este logro fue resultado de las estrategias de modernización tributaria e incentivos implementados por la gestión municipal, las cuales facilitaron el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Asimismo, destacó el compromiso y la responsabilidad de los vecinos del distrito.

Desde el municipio se precisó que este desempeño permitió fortalecer la prestación de servicios públicos, reforzar la seguridad ciudadana y avanzar en la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de la comunidad.

“Este primer lugar en Lima Centro y el tercer puesto a nivel metropolitano reflejan el trabajo sostenido de una gestión eficiente y el compromiso de nuestros vecinos con el desarrollo de Lince”, afirmó la autoridad edil.

Con este resultado, Lince reafirmó su posicionamiento como uno de los distritos con mejor gestión municipal en Lima Metropolitana y aseguró la continuidad de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de su población.