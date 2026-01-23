Gonzalo Bueno quedó eliminado del Itajai Challenger de Brasil

No pudo ser. Nuestra raqueta peruana Gonzalo Bueno (215 ATP), quedó eliminado en los cuartos de final del Itajai Challenger de Brasil, al hacer en dos sets ante el argentino Alex Barrena (190 ATP) con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora y 28 minutos efectivos de juego.

Tras un primer set muy parejo donde ambos mantenían su servicio, en la parte intermedia ambos perdieron su saque, y en el último game volvió a ceder nuestro compatriota y perdió 6-4 en 46 minutos.

Para el segundo set, tanto Barrena y Bueno empezaron perdieron sus servicios, y en el penúltimo game nuevamente nuestro compatriota volvió a perder su servicio y permitió que Barrena cerró el partido ganan do su servicio e imponerse 6-3 en 42 minutos.