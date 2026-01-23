Fiscalía de Lima Centro inició investigación contra sujeto por acosar a un grupo de ciclistas mujeres

El Ministerio Público de Lima Centro inició investigación preliminar contra Harold Santos presuntamente por haber proferido comentarios obscenos mientras las grababa con su celular por la parte de atrás a un grupo de mujeres cuando manejaban sus bicicletas por la Costa Verde.

La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, investiga a Harold Santos, por el presunto delito de acoso en agravio de un grupo de ciclistas, conformado en su mayoría por mujeres.

El investigado habría proferido comentarios obscenos e intimidantes a las ciclistas mientras las grababa con su teléfono celular cuando hacían deporte en la Costa Verde. El video luego fue publicado en su cuenta de red social.

La fiscal provincial Eliana Fernández dispuso una serie de diligencias, como recibir la declaración del denunciado, visualizar la grabación del video, individualizar e identificar a las víctimas y recibir sus testimonios, entre otros actos de investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal de Santos.

Esta investigación se inicia, luego que un sujeto publica un video en las redes sociales donde se aprecia cuando acosa a ciclistas grabándolas desde atrás e insultándolas.