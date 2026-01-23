FIGURAS DE ALIANZA LIMA Y UNIVERSITARIO SE PONEN LA CAMISETA DE “FÚTBOL SIN VIOLENCIA” QUE IMPULSA EL IPD

• Paolo Guerrero, José Soto y José Carranza lideran mensaje de respeto y convivencia que promueve el Instituto Peruano del Deporte, en la antesala de los partidos internacionales que ambos clubes disputarán este sábado en Lima.

Lima, 23/01/2026.- El fútbol peruano también se juega fuera de la cancha. Y en ese partido ya se empiezan a marcar goles importantes. Ese es el impacto que viene generando la campaña “Fútbol sin violencia”, impulsada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), cuyo objetivo es promover una cultura de respeto, tolerancia y convivencia pacífica dentro y fuera de los estadios.

A la iniciativa se han sumado jugadores referentes y leyendas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, clubes que este sábado realizarán sus presentaciones oficiales, en los estadios Alejandro Villanueva y Monumental, respectivamente.

Alianza Lima recibirá este sábado a las 5.00 de la tarde al Inter de Miami que llega con su figura estelar como el argentino Lionel Messi, mientras que Universitario jugará ante la U. de Chile desde las 8.00 pm.

Figuras notables de los clásicos rivales del fútbol peruano alzaron su voz de manera conjunta contra la violencia en el deporte. Paolo Guerrero, capitán de Alianza Lima, remarcó que el fútbol debe ser un espacio de unión y no de confrontación. Señaló que el espectáculo deportivo pertenece a todos y que es momento de cambiar la historia apostando por un fútbol sin violencia. “El fútbol nos une y nos convierte en una familia. No dejemos que la violencia dañe los espectáculos deportivos. Es un momento de cambiar la historia. Juguemos fútbol sin violencia”, declaró el delantero histórico de la selección peruana.

Asimismo, referentes históricos de ambos clubes y leyendas del fútbol peruano respaldaron la campaña del IPD y coincidieron en el deseo de que este sábado “gane el fútbol y nada más”.

“Fútbol sin violencia y que el espectáculo sea lo mejor. Vamos a representar al Perú con equipos extranjeros y tenemos que dar la mejor imagen” destacó José Soto, dirigiéndose a la hinchada aliancista.

Por su parte, José Luis “Puma” Carranza destacó la articulación entre las autoridades y representantes de clubes para llevar a los hinchas un único mensaje. “Este sábado debemos dar un ejemplo de que el futbol se juega sin violencia”, destacó el ídolo crema.

La campaña “Fútbol sin violencia” fue presentada el último martes durante una reunión encabezada por el presidente del IPD, Sergio Ludeña, con la participación de representantes de Alianza Lima, Universitario de Deportes y autoridades del Gobierno, quienes vienen coordinando acciones conjuntas para el desarrollo y alcance de esta iniciativa a nivel nacional.