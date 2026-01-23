Famosa obra que explora el amor y desamor en las relaciones humanas

Llega al teatro ‘La reunificación de las dos Coreas’

¿Es posible volver a unir un país que se dividió al final de la Segunda Guerra? ‘La reunificación de las dos Coreas’, en una versión corta y adaptada, que propone una mirada fragmentada sobre el amor como motor de vida.

Esta puesta del multipremiado autor francés Joël Pommerat se presentará del 5 al 12 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María.

La puesta está dirigida por Ana Julia Marko, y el elenco está conformado por Mar Balarezo, Alejandra Bocanegra, Carla Chávez, Marcia Chea, Jimena Donayre, Jhohana Flores, Sebastián Hidalgo, Valeria Lazo, Lucas Mendoza, Alexis Moscoso, Mitsuko Olmedo, Germán Ojeda y Sebastian Zúñiga.

El escenario se convierte en un salón de baile latinoamericano, donde ritmos y estilos propios del continente, como el karaoke o el melodrama, se mezclan con humor y poesía. En este marco, las historias exploran las complejidades y matices de las relaciones humanas, enfrentando los desafíos del amor y el desamor.

‘La reunificación de las dos Coreas’ es una adaptación libre de un texto contemporáneo compuesto por escenas independientes que comparten un mismo eje: el amor en todas sus formas”, explica la directora, Ana Julia Marko. “Nos interesa mostrar tanto el amor romántico como el filial, así como amores imposibles o no correspondidos”, expresa.

“A estas historias se suman otros cuadros que dialogan con el mismo tema desde una dimensión más física y poética. A través del movimiento, la música, el canto y la danza, los cuerpos ocupan libremente el espacio escénico y buscan expresar un amor no hegemónico, alejado de los modelos tradicionales dictados por las narrativas novelísticas o cinematográficas de Hollywood”, anota.