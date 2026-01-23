Ex pareja del camarada «Artemio» fue condenada a 15 años de cárcel por colaborar con Sendero Luminoso en Huánuco

La senderista Deisi Palomino Salazar (a) «Camarada Deisi», fue condenada a 15 años de pena privativa de la libertad por dedicarse a proveer de alojamiento y alimentación a su ex pareja Florindo Flores Hala «Camarada Artemio» líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, en Huánuco.

La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Montoya Mendoza, logró que se condene a una pena efectiva y elevada a Deisi Palomino Salazar (a) «camarada Deisi», por el delito de colaboración con la organización terrorista Sendero Luminoso.

El Poder Judicial le impuso además, que pague 5 000 mil soles de reparación civil a favor del Estado.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta superior Jackeline Ferrel Munarriz, logró probar que Palomino alojó y proveyó alimentos desde 2007 al cabecilla terrorista Florindo Flores, alias ‘camarada Artemio’, así como a su grupo subversivo, en su vivienda ubicada en la zona de Magdalena Pavayacu, distrito de José Crespo, provincia de Aucayacu.

Asimismo, se comprobó que la sentenciada mantuvo una relación de pareja con Florindo Flores, cuyos hijos, alias ‘Jordan’ y ‘King Kong’, también integraban dicha organización terrorista.

Sobre la base de pruebas documentales, pericias y testimonios de exmiembros de la organización subversiva, se estableció la responsabilidad penal de Palomino y su apoyo a la facción del Huallaga de Sendero Luminoso.

A través de estas acciones, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consolida su compromiso con las investigaciones y penas obtenidas para los responsables de delitos que atentan contra la tranquilidad pública de todo el país.