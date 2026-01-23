EsSalud: Cinco pacientes renacen gracias a la voluntad de un donante y la solidaridad de su familia

Gracias al quinto operativo de donación de órganos y tejidos del Seguro Social de Salud, realizado en el Callao, corazón, riñones y córneas renuevan esperanzas a cinco personas en lista de espera.

En medio del dolor más profundo, una familia limeña honró la voluntad de su ser querido, quien había dejado constancia de su decisión de donar sus órganos al marcar SÍ en su DNI. Respetando su altruista deseo y con inmenso respeto, el Seguro Social de Salud (EsSalud) concretó en el Callao su quinto operativo de donación y trasplante de órganos y tejidos del 2026, que se traduce en cinco nuevas oportunidades de vida.

El acto solidario y de amor del donante y su familia, y la gran capacidad profesional de los médicos especialistas de EsSalud, hicieron posible la procuración de un corazón y dos riñones, que permitieron salvar la vida de tres personas, así como de dos córneas, que mejorarán significativamente la calidad de vida de otros dos pacientes, devolviéndoles la posibilidad de ver e interactuar mejor con su entorno.

De esta manera EsSalud escribe cinco nuevas historias de esperanza, que nacen del amor y del desprendimiento solidario de un donante y de su familia, y que se escriben en personas que vuelven a abrazar, a respirar sin miedo y a soñar con el mañana.

“Estos operativos, que involucran a profesionales de la salud, técnicos asistenciales y personal administrativo, todos bajo la dirección de nuestra Gerencia de Procura y Trasplante de nuestra institución, son vitales para salvar la vida de los pacientes que están en lista de espera”, dijo el presidente ejecutivo de la seguridad social, Dr. Segundo Acho Mego, en el marco de la campaña “Un SÍ que da vida: Familias que donan, vidas que renacen” de EsSalud.

“EsSalud tiene toda la logística necesaria y personal altamente calificado. Solo se requiere la voluntad de las personas para donar y la solidaridad de las familias”, resaltó el titular de la institución.

Diecisiete trasplantes desde inicios de año

A la fecha, en lo que va del 2026, EsSalud ya ha realizado 17 trasplantes de órganos, reflejo de un sistema que avanza con compromiso y capacidad, y de la profunda solidaridad de personas y familias que, aun en medio de la pérdida, deciden regalar vida.

Detrás de cada órgano trasplantado hay una cadena silenciosa de compromiso y entrega: procuradores, médicos, enfermeras y técnicos que trabajan sin descanso para que cada minuto cuente y cada oportunidad se haga realidad. Este destacado personal asistencial y las familias donantes convierten una despedida en un legado.

En el 2025, EsSalud llevó a cabo 55 operativos de donación de órganos y tejidos, los cuales permitieron la realización de 468 trasplantes a nivel nacional.